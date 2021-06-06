06 июня 2021
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К челябинскому губернатору приехали два генерала. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый прокурор Челябинской области Карен Габриелян прибыл к месту службы. Челябинск, зайцев сергей, текслер алексей, габриелян карен
Алексей Текслер (в центре) встретился с замгенпрокурора в УрФО Сергеем Зайцевым (справа) и прокурором Кареном Габриеляном (слева) Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новый прокурор Челябинской области Карен Габриелян 7 июня прибыл к месту службы. Перед встречей с коллективом Габриелян побывал в резиденции губернатора Алексея Текслера. Главе региона его представил замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Сама встреча была короткой и закрытой для СМИ. Сразу после встречи с Текслером Зайцев и Габриелян в сопровождении губернатора отправились в прокуратуру. В этим минуты проходит знакомство нового руководителя ведомства с коллективом.

Указ о назначении Габриеляна прокурором Челябинской области президент РФ Владимир Путин подписал 26 мая. Место главы южноуральской прокуратуры освободилось в январе, после отставки Виталия Лопина. Ранее Габриелян руководил прокуратурой Карелии. О нем отзываются как о сильном руководителе.

Прокурор. Челябинск
Машина с прокурорами прибыла к резиденции губернатора
Фото:
Прокурор. Челябинск
Алексей Текслер приветствует Сергея Зайцева
Фото:
Прокурор. Челябинск
Карен Габриелян знакомится с первым лицом региона
Фото:
Прокурор. Челябинск
Карен Габриелян (слева), Алексей Текслер (в центре) и Сергей Зайцев (справа) прибыли в прокуратуру
Фото:

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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