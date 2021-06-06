Алексей Текслер (в центре) встретился с замгенпрокурора в УрФО Сергеем Зайцевым (справа) и прокурором Кареном Габриеляном (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый прокурор Челябинской области Карен Габриелян 7 июня прибыл к месту службы. Перед встречей с коллективом Габриелян побывал в резиденции губернатора Алексея Текслера. Главе региона его представил замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Сама встреча была короткой и закрытой для СМИ. Сразу после встречи с Текслером Зайцев и Габриелян в сопровождении губернатора отправились в прокуратуру. В этим минуты проходит знакомство нового руководителя ведомства с коллективом.

Указ о назначении Габриеляна прокурором Челябинской области президент РФ Владимир Путин подписал 26 мая. Место главы южноуральской прокуратуры освободилось в январе, после отставки Виталия Лопина. Ранее Габриелян руководил прокуратурой Карелии. О нем отзываются как о сильном руководителе.

Машина с прокурорами прибыла к резиденции губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Текслер приветствует Сергея Зайцева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карен Габриелян знакомится с первым лицом региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карен Габриелян (слева), Алексей Текслер (в центре) и Сергей Зайцев (справа) прибыли в прокуратуру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU