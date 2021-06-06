Новый прокурор Челябинской области Карен Габриелян 7 июня прибыл к месту службы. Перед встречей с коллективом Габриелян побывал в резиденции губернатора Алексея Текслера. Главе региона его представил замгенпрокурора в УрФО Сергей Зайцев, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Сама встреча была короткой и закрытой для СМИ. Сразу после встречи с Текслером Зайцев и Габриелян в сопровождении губернатора отправились в прокуратуру. В этим минуты проходит знакомство нового руководителя ведомства с коллективом.
Указ о назначении Габриеляна прокурором Челябинской области президент РФ Владимир Путин подписал 26 мая. Место главы южноуральской прокуратуры освободилось в январе, после отставки Виталия Лопина. Ранее Габриелян руководил прокуратурой Карелии. О нем отзываются как о сильном руководителе.
Подписывайтесь на URA.RU в