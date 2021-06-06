В Златоусте банкротят главный коммунальный актив мэрии

Банкротство МУП «Коммунальные сети» может сорвать отопительный сезон в четвертом по величине городе Челябинской области (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) фирма «Теплоэнергетик», которую считают связанной с экс-мэром Вячеславом Жилиным, подала заявление о банкротстве муниципального предприятия «Коммунальные сети». Одновременно «Теплоэнергетик» инициировал процедуру собственного банкротства, сообщили источники URA.RU в бизнес-кругах. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.

«Мы сегодня получили направленные нам уведомления о намерении признать банкротами ООО „Теплоэнергетик“ и МУП „КС“. Считаем, что это имеет целью не только оставить порочную схему теплоснабжения, но и уйти от создавшихся долгов ООО „Теплоэнергетик“ перед поставщиками ресурсов за электроэнергию и газ — это порядка полумиллиарда рублей. Сейчас администрация города в лице комитета по управлению имуществом пытается расторгнуть договор аренды котельных с „Теплоэнергетиком“. Мы считаем порочной схему, когда „Теплоэнергетик“ получает прибыль, а МУП — долги», — заявили URA.RU в мэрии Златоуста.

Прежняя команда власти в городе передала «Теплоэнергетику» в аренду муниципальные котельные, которые производят 73% тепла в городе. Сети, находящиеся не в лучшем состоянии, остались в ведении муниципального предприятия. При этом контракт на их ремонт заключен с тем же «Теплоэнергетиком», пояснили URA.RU в администрации.

В приемной директора ООО «Теплоэнергетик» Михаила Попова на момент подготовки новости не ответили на звонок. Ранее он объяснил URA.RU долги МУПа отсутствием теплосчетчиков на домах, а отказ становиться единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) — гигантскими сопутствующими расходами.