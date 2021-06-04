Мэр Нового Уренгоя приедет в Ноябрьск на мотоцикле с байкерами

Представители Нового Уренгоя проведут в Ноябрьске три дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава газовой столицы ЯНАО Андрей Воронов приедет в Ноябрьск с байкерами на мотоциклах. Свой визит мэр планирует на День России, сообщили URA.RU в администрации Нового Уренгоя.

«Андрей Валерьевич [Воронов] посетит Ноябрьск с целью культурного обмена. Новый Уренгой везет концертную программу в Ноябрьск, где состоится подписание о сотрудничестве между нашими городами. Такой добрососедский визит», — сообщили агентству в мэрии города. Делегация Нового Уренгоя будет находиться в Ноябрьске, где выступит с концертами и выставками, с 11 по 13 июня.

В администрации города отметили, что Андрей Воронов приедет в соседний город на мотоцикле в сопровождении байкеров. «Глава у нас очень любит мотоциклы, и он сам байкер, состоит в байкерском сообществе», — рассказали в мэрии. Мэр Нового Уренгоя также собирается встретиться с байкерами Ноябрьска и с главой города Алексеем Романовым.

Сам Андрей Воронов на своей странице в Instagram написал, что визит в соседний город может стать традицией для Нового Уренгоя. «Кто знает? Может, положим начало доброй традиции проводить Дни Нового Уренгоя в муниципалитетах Ямала», — написал мэр газовой столицы.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Губкинского Андрей Гаранин вместе с подчиненными проехался по городу на самокатах и велосипедах. Таким образом власти хотели лучше изучить дворы города и выявить все недочеты.