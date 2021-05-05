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Чиновники ЯНАО проехали по дворам на самокатах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокат самокатов. Екатеринбург, самокат
Поездки чиновников на самокатах станут регулярными, рассказал Андрей Гаранин Фото:

Мэр Губкинского Андрей Гаранин и его подчиненные пересели на самокаты и велосипеды для того, чтобы обследовать дворы города. По мнению главы муниципалитета, так лучше видно все недочеты. Об этом Гаранин сообщил в своем telegram-канале.

«Не думал, что два колеса удобнее, чем четыре! Проехали по многим обращениям жителей. Пишите, куда еще зарулить. Выезды будут регулярными», — сообщил Гаранин. Также он отметил, что прошедший рейд — это намек для служб и организаций, несущих ответственность за содержание дворов.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нового Уренгоя Андрей Воронов поставил ультиматум представителям сетевых магазинов за мусор на их территориях. Нарушения мэр выявил в ходе объезда по городу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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