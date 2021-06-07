В Совфеде рассказали, что станет с тополями в российских городах

В России планируют менять тополя на другие породы деревьев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тополя в России в ближайшее время начнут менять на другие породы деревьев. Таким образом в стране постараются решить вопрос с тополиным пухом, который негативно влияет на аллергиков и может стать причиной пожаров из-за высокой воспламеняемости. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

«В каждом субъекте вопрос решается по-своему в зависимости от финансовых возможностей городов. Но что касается тополей: их нужно постепенно менять на другие виды деревьев. Дело в том, что тополя появились очень давно. Их высаживали еще в советское время, тогда это были совсем другие деревья, не было проблемы с пухом. Но из-за мутации появился пух», — отметил Майоров. Он добавил, что замену пород нужно делать с привлечением научного сообщества.

В беседе с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов подчеркнул, что вопрос с заменой тополей другими деревьями прорабатывается. «Мы работаем в рамках климатический повестки, понимаем, что культуры, которые будут высаживаться в наших городах и вокруг городов, должны не только влиять на экологию, но и активно поглощать углеродные единицы, или быть нейтральными. Они должны учитывать возможность поглощения выбросов парниковых газов, что будет нести и определенный финансовый доход для наших муниципальных и городских бюджетов», — отметил он.

Черкасов уточнил, что экспертное сообщество сейчас занимается изучением наиболее подходящих пород. «Уже есть несколько культур, которые сейчас обсчитываются на климатические моделирования, и в ближайшее время эти рекомендации появятся на сайте Минприроды и Рослесхоза», — подчеркнул Черкасов.

Ранее аллергологи рассказали, как бороться с тополиным пухом. Аллергикам стоит носить медицинские маски и принимать антигистаминные препараты.