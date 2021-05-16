Врачи назвали способы борьбы с аллергией на тополиный пух

Тополиный пух вбирает в себя аллергены и пыльцу других растений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медицинская маска и специальные препараты могут помочь защититься от аллергии на тополиный пух. Об этом URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог, автор статей по истории медицины, онкологии, онкоиммунологии Даниил Щепеляев.

«Учитывая, что тополиный пух достаточно крупный, тут очень хорошо сработает маска», — сказал врач. Также он предложил принимать антигистаминные препараты. Специалист отметил, что в некоторых случаях реакция на пух может вызвать поллинозу и бронхиальную астму.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с изданием сообщила, что пух не является аллергеном. «Эти деревья сами по себе не являются опыляемыми ветром в отличии от многих других растений, но их пух может сорбировать на себе аллергены и пыльцу растений, переносить и поддерживать их в воздухе», — сообщила Надежда Логина. Она отметила, что вырубка тополей не решит проблему с аллергией. По ее мнению, эффективнее будет диагностировать болезнь и вылечить ее.

Ранее ученые сообщили, что текущей весной сезон аллергий начался раньше срока. По данным специалистов, это произошло на полмесяца раньше.