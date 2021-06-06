06 июня 2021
04 июня 2021

Пермские продавцы товаров выходят на мировой рынок

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае увеличилось число продавцов на AliExpress Фото:

В Пермском крае за полгода значительно увеличилось число продавцов на AliExpress. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«С января по июнь число предпринимателей из региона увеличилось с 450 до 750», — сообщается на сайте правительства. Сейчас регион находится на 14-м месте по количеству предпринимателей в интернет-магазине и на 20-м по их активности в целом по стране.

Самые популярные категории у пермских продавцов на AliExpress: «Дом и сад» (22%); «Автозапчасти» (11%); «Спорт» (11%); «Электроника и бытовая техника» (11%). В 2020 году центр «Мой бизнес» оказывал малым предпринимателям финансовую поддержку для размещения товаров и услуг на маркетплейсах.

URA.RU ранее писало, что россиянам станет проще получать посылки с AliExpress. СберЛогистика и китайская компания «Цайняо» договорились о сотрудничестве в России. Благодаря этому, покупатели AliExpress смогут получать посылки рядом с домом в постаматах и пунктах выдачи СберЛогистики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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