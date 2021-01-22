Россиянам станет проще получать посылки с AliExpress

Россияне смогут получать посылки с AliExpress рядом с домом Фото: Анна Майорова © URA.RU

СберЛогистика и китайская компания «Цайняо» договорились о сотрудничестве в России. Благодаря этому, покупатели AliExpress смогут получать посылки рядом с домом в постаматах и пунктах выдачи СберЛогистики, сообщает гендиректор «Цайняо» в России Вячеслав Савин.

«Наша задача — организовать быструю и удобную выдачу в шаговой доступности для каждого пользователя сервисов „Цайняо“ и для постоянно растущего количество заказов с AliExpress», — объяснил Савин. Именно на «Цайняо» сейчас приходится 90% заказов, идущих с Alibaba Group (AliExpress), уточняет гендиректор компании. Сеть «Цайняо» уже имеет 19 000 собственных постаматов.

В ближайшее время посылки только из Китая можно будет получать в пунктах выдачи и постаматах СберЛогистики в Москве. Однако скоро компании распространят эту возможность на всю Россию. За год число точек выдачи вырастет вдвое.

«Наши пункты выдачи посылок расположены в отделениях Сбера, а постаматы располагаются, в том числе, в зонах работы 24/7. В планах СберЛогистики — открыть точки выдачи заказов в 2500 отделениях по всей стране и установить более 10 тысяч постаматов», — уточнила заместитель генерального директора по коммерции СберЛогистики Мария Зайцева.