Депутат Госдумы предрек масштабный экономический кризис

Мировой экономике снова придется пережить потрясения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мировую экономику в ближайшие несколько лет ожидает очередной большой кризис. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он убежден, что настоящие проблемы с экономикой из-за пандемии коронавируса пока еще не начались.

«Экономической кризис, о котором все говорили, не пришел в 2020 году. Он не начался только потому, что заливали COVID деньгами. В результате [финансовый] пузырь стал огромным. Когда он лопнет — мы столкнемся с кризисом, рядом с которым Великая Депрессия покажется детскими игрушками», — сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме. Слова Макарова приводит РИА «Новости».

Глава комитета также предрек, что каждая страна столкнется с этим кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы без чьей-либо помощи. Он убежден, что причина грядущих событий — безответственная политика, проводимая в сфере антикоронавирусных мер. Главная цель для России на сегодняшний день — подготовка к новому кризису, заключил Макаров.

Ранее о выходе российской экономики из кризиса заявлял президент страны Владимир Путин. В своей речи он выразил надежду, что Россия выйдет на новые рубежи, напоминает « Федеральное агентство новостей» . Глава государства уверен, что кризис удалось преодолеть, в том числе, благодаря бизнесу, передает телеканал 360.