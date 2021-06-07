Депутат Госдумы предрек масштабный экономический кризис

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск., зарплата, наличка, кризис, мелочь, монеты, рубль, сдача, валюта, инфляция, деньги, доход, пять рублей, выходное пособие, кэш, девальвация
Мировой экономике снова придется пережить потрясения Фото:

Мировую экономику в ближайшие несколько лет ожидает очередной большой кризис. Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он убежден, что настоящие проблемы с экономикой из-за пандемии коронавируса пока еще не начались.

«Экономической кризис, о котором все говорили, не пришел в 2020 году. Он не начался только потому, что заливали COVID деньгами. В результате [финансовый] пузырь стал огромным. Когда он лопнет — мы столкнемся с кризисом, рядом с которым Великая Депрессия покажется детскими игрушками», — сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме. Слова Макарова приводит РИА «Новости».

Глава комитета также предрек, что каждая страна столкнется с этим кризисом в одиночку и будет решать эти проблемы без чьей-либо помощи. Он убежден, что причина грядущих событий — безответственная политика, проводимая в сфере антикоронавирусных мер. Главная цель для России на сегодняшний день — подготовка к новому кризису, заключил Макаров.

Ранее о выходе российской экономики из кризиса заявлял президент страны Владимир Путин. В своей речи он выразил надежду, что Россия выйдет на новые рубежи, напоминает «Федеральное агентство новостей». Глава государства уверен, что кризис удалось преодолеть, в том числе, благодаря бизнесу, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...