Евгений Тефтелев получил шанс избежать отсидки в колонии, утверждает инсайдер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за крупную взятку, не захотел отбывать заключение в колонии строгого режима. Соответствующее ходатайство направлено в Калининский районный суд, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Теоретически, Тефтелева должны были отправить в колонию после оглашения приговора, осенью 2020 года. Уже оттуда он мог бы обжаловать наказание и подавать прочие ходатайства. Однако экс-чиновник до сих пор остается в СИЗО №3 и, похоже, не желает его покидать. Например, он может разносить еду обвиняемым или исполнять другие функции в изоляторе», — пояснил URA.RU инсайдер.

Согласно базе данных судебных дел, ходатайство об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору Тефтелеву (согласно п. 3 ст. 397 УПК РФ), поступило 3 июня. Дата его рассмотрения пока не назначена

Адвокат Дмитрий Русских, защищавший Тефтелева на процессе, заявил URA.RU, что больше не представляет интересы экс-чиновника. «Наш контракт истек. Кто готовил ходатайство — я не знаю», — заявил он URA.RU. Второй адвокат Тефтелева — Анастасия Татарченко — не ответила на звонок корреспондента агентства. В пресс-службе Калининского райсуда также не взяли трубку.

Тефтелева и бывшего начальника управления капстроительства мэрии Челябинска Евгения Пашкова задержала ФСБ в конце 2019 года. По версии следствия, оба получили взятку от депутата гордумы Челябинска Сергея Селещука в обмен на покровительство и контракт на строительство школы. Экс-градоначальник признал вину и пошел на сделку со следствием. Суд определил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев колонии строгого режима и штрафа в 37,5 млн рублей, который он уже выплатил. При этом Тефтелев до сих пор находится в СИЗО №1 Челябинска, куда его отправили 28 октября сразу после вынесения приговора.

Скрин: сайт Калининского районного суда Челябинска