Хуснуллин раскрыл, почему платную трассу строят до Екатеринбурга

Президент РФ Владимир Путин решил строить скоростную платную трассу до Екатеринбурга, потому что Урал является важной частью России. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.
«Второй самый большой центр экономического роста —это Урал. Президент РФ принял решение строить скоростную трасу до Екатеринбурга. В следующем году из Екатеринбурга в Санкт-Петербург можно будет добраться за 18 часов, а не за 33», — заявил он в интервью на yutube-канале «RTVI Новости».
Хуснуллин также раскрыл и другие подробности строительства масштабного объекта. «Платная дорога идет по точкам экономического роста. Казань является большой точкой экономического роста, трасса идет туда. Мы к этой дороге выводим все прилегающие области, „нанизываем“ трассы Самары, Уфы, полностью выводим трафик Казахстана, Китая и Оренбурга. Еще смотрим, как реконструируют дорогу в Перми», — дополнил зампред правительства РФ.
Трасса Екатеринбург—Казань станет частью скоростного международного транспортного коридора «Запад—Восток». Дорога строится согласно российской транспортной стратегии, действующей до 2030 года. Объект имеет стратегическое значение для страны в части развития ее транзитного потенциала. Дорога обеспечит прямые транспортные связи важнейших административных центров.
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