06 июня 2021
04 июня 2021

Пермский край попал в десятку лидеров РФ по росту преступности

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае стали совершать больше преступлений Фото:

Среди регионов России, которые лидируют по росту зарегистрированных преступлений, Пермский край оказался на седьмом месте. Об этом сообщается в докладе о состоянии преступности, опубликованном Генпрокуратурой РФ.

«Среди регионов с наибольшим увеличением показателя зарегистрированных преступлений Пермский край занял седьмую строчку. Рост числа преступлений за период с января по апрель 2021 года составил 623», — сказано в отчете.

Всего в указанный период в регионе зафиксировано 13 730 преступлений. Это на 4,8% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. На десятой строчке край оказался по росту числа зарегистрированных мошенничеств. На 100 тысяч населения пришлось 102,1 случая. Тяжких и особо тяжких преступлений совершено 3915 (рост 3,6%).

Раскрываемость преступлений в крае ниже общероссийской на 1% (57,8%). При этом лучше всего правоохранительные органы расследовали коррупционные преступления (раскрываемость 87%). А хуже всего статьи, связанные с мошенничеством, — 20%. По статьям, связанным с убийством (105—107 УК РФ), силовики раскрыли 100% преступлений.

URA.RU писало, что пермские полицейские раскрыли убийство, отдыхая в деревне. Полицейские в поселке Кын Лысьвенского района Пермского края в свой выходной день выследили и задержали двоих подозреваемых в особо тяжком преступлении.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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