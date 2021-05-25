25 мая 2021
24 мая 2021

Пермские полицейские раскрыли убийство, отдыхая в деревне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свеча памяти. Курган, силовик, полиция
Полицейские во время отдыха сами выследили подозреваемых Фото:

Полицейские в поселке Кын Лысьвенского района Пермского края в свой выходной день выследили и задержали двоих подозреваемых в убийстве. Об этом 26 мая URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, старший лейтенант полиции Павел Гилишев приехал в гости к своим родителям. Там же находился его двоюродный брат, старшина Александр Прокопенко. В поселке они услышали, что 20 мая в двух местных жителей выстрелили из ружья, один из которых погиб от полученных ранений. «Родственники обсудили преступление и приняли решение подключиться к розыску подозреваемых», — рассказали в пресс-службе.

Полицейские обследовали улицы поселка, после чего пошли к реки Чусовой. Там они нашли ВАЗ. Недалеко от машины сотрудники МВД встретили рыбака, который видел, как неизвестный мужчина приехал на машине и переплыл реку.

На другом берегу находилась турбаза. Попросив хозяина базы о помощи сотрудники МВД под видом туристов обследовали территорию. «Вскоре полицейские увидели злоумышленника. Он спал. Ружья с ним не было. При задержании он оказал сопротивление», — добавили в ведомстве. Сотрудники МВД обезвредили подозреваемого и передали коллегам. На следующий день полицейские задержали второго подозреваемого.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...