Участница ПМЭФ требует у Собчак 50 млн за сравнение с эскортницей

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ПМЭФ-2021. Первый день, . Санкт-Петербург, собчак ксения
С Ксении Собчак требуют компенсацию за моральный ущерб Фото:

Руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая подала в суд на телеведущую Ксению Собчак. Юрист не оценила юмора российской телезвезды, которая назвала ее проституткой, приехавшей на Петербургский международный экономический форум «охотиться за ВИПами». Видеофрагменты с оскорблениями были выложены в соцсетях Собчак.

«Согласно данным видеоматериалам, которые смонтированы не в пользу истца, [складывается] общее впечатление истца как женщины легкого поведения, что недопустимо в рамках экономического форума и профессиональной деятельности истца», — говорится в исковом заявлении Троицкой. Его опубликовали на сайте телеканала 78.ru.

В исковом заявлении Троицкая потребовала немедленного удаления видео и запрета на использование записей с ее участием. Компенсацию морального вреда она оценила в 50 миллионов рублей.

Ранее Собчак завела новую рубрику в своих соцсетях. Она полностью посвящена «девушкам легкого поведения» и «эскортницам» на ПМЭФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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