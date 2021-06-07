Шохин предложил Госдуме обходить санкции с помощью криптовалюты

Глава РССП нашел способ обхода санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Госдуме России нужно обсудить идею использования криптовалют в рамках решения вопроса о платежах в обход антироссийских санкций. А также решить вопрос с разработкой аналога европейского механизма INSTEX для расчетов с другими странами, попавшими под санкции. С такими инициативами выступил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Госдуме не надо сильно бояться криптовалют, потому что для многих компаний, находящихся под санкционными режимами, использование криптовалют является естественным способом обхода соответствующих ограничений», — такое мнение выразил Шохин в ходе парламентских слушаний на тему «Незаконные санкции Запада и меры по минимизации их влияния на политику и экономику Российской Федерации». Его слова приводит агентство «Прайм». Глава РСПП считает, что в первую очередь нужно думать о противодействии угрозам в платежно-расчетных отношениях.

Кроме того, глава РСПП предложил правительству заняться созданием системы, подобной европейскому механизму специального назначения INSTEX для противодействия экстерриториальным санкциям. Шохин считает, что, хотя этот механизм еще не полностью показал свою эффективность, правительству РФ и депутатам есть над чем подумать, чтобы усовершенствовать систему.

В 2019 году Франция, Германия и Великобритания создали совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Он был разработан для обеспечения торговли и проведения транзакций в обход американских санкций без использования системы SWIFT и доллара. Спустя время к механизму для расчетов с Ираном INSTEX присоединились еще восемь стран Европейского Союза.