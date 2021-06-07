Михаил Щапов рассказал, что пиломатериалы вывозят за рубеж за бесценок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России необходимо ввести высокие таможенные пошлины для предприятий, которые вывозят пиломатериалы и стройматериалы за рубеж. Таким мнением с URA.RU поделился первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Михаил Щапов.

«Я бы ввел запретительные пошлины на продукцию первичной переработки из леса — пиломатериалы. Потребности внутреннего рынка огромны, но сейчас лес вывозится в Китай за бесценок. Пошлины должны быть настолько большими, чтобы выгоднее было оставлять лес в стране. И не только на кругляк, но и на стройматериалы», — сказал Щапов. По его словам, большое количество древесины обрабатывается в РФ, но иностранными компаниями. В лесах остается большое количество опилок, которые могут вызвать пожар.

Согласно постановлению правительства «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе», с 1 июля введут новые пошлины на экспорт грубо обработанной древесины. Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 кубометр соответственно. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 кубометр.