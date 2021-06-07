Власти забрали у курганской компании озера

В Курганской области прекратилась аренда шести озер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у компании ООО «Биотех», бывшего директора которой осудили за контрабанду, власти забрали из аренды озера. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

Договоры на аренду озер заключал департамент АПК в 2019 году. Однако УФАС усмотрела в конкурсе нарушения и признала торги несостоявшимися. В дело вмешалась прокуратура. «В связи с представлением прокуратуры, департамент предложил ООО „Биотех“ расторгнуть договоры пользования рыбными участками для осуществления промышленного рыболовства. Неподписание „Биотех“ соглашений о расторжении договоров послужило основанием для обращения истца в суд», — говорится в материалах суда.

В департаменте АПК URA.RU сообщили, что Арбитражный суд Курганской области удовлетворил иск департамента АПК в полном объеме. Расторжение договоров произошло в связи с требованием прокуратуры. В итоге были аннулированы договоры на шесть водных объектов — озера: Актобан, Гашкаво, Филатово, Соленое (Невидимое), Горькое и Малое Горькое.

Ранее бывшему гендиректору ООО «Биотех» Станиславу Акулову, обвиняемому в контрабанде ценного биоресурса (рачков артемии), огласили приговор. Такое дело впервые рассматривалось в Кургане. Акулова признали виновным в том, что он незаконно отправил в Таиланд груз артемии объемом около 20 тонн на сумму более 9,6 млн рублей. Суд квалифицировал действия Акулова по части 1 статьи 226.1 УК РФ — контрабанда стратегически важных ресурсов и незаконный провоз через таможенную границу в крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима.