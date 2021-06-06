Дым поднимается за домами микрорайона «Тополиная аллея» Фото: группа «Тополинка, Тополиная аллея» во «ВКонтакте»

икрорайон «Тополиная аллея» в Челябинске вечером 7 июня затянуло дымом. Как пишут жители в группе «Тополинка, Тополиная аллея» во «ВКонтакте», горит площадка, на которой планируется строить аквапарк.

«Только начали стройку, а уже горит», — пишут жители. Дым поднимается за домами микрорайона, возле перекрестка улиц Салавата Юлаева и Братьев Кашириных. 4 июня здесь расчистили площадку под аквапарк.

Судя по видео, пламя поднимается над самой площадкой. Горит трава, дым разрастается. Жители пишут, что на место уже приехали пожарные. «Возгорание пуха на площади 80 квадратных метров», — сообщили URA.RU причину пожара в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, отметив, что с утра было более 200 вызовов из-за таких возгораний. В эти дни в Челябинске резко выросло число пожаров от тополиного пуха.