СМИ: Глеб Самойлов вышел выступать пьяным. Видео

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СНР Старый Новый Рок 2015 и Пресс за день до... в ТАСС, гитара, самойлов глеб
Артиста придерживал за одежду администратор Фото:

Бывший солист «Агаты Кристи» и действующий лидер рок-группы The Matrixx Глеб Самойлов вышел на сцену в сильном алкогольном опьянении. Это случилось во время концерта на открытой площадке в городе Вольгинском (Владимирская область). Артист не мог стоять на ногах.

«Экс-лидера группы „Агата Кристи“ придерживал за одежду администратор. В итоге музыкант уселся на подмостки и начал петь», — описывает происходящее телеканал 360. Сообщается также, что после выступления артиста под аплодисменты вынесли со сцены на руках.

В конце апреля прошлого года музыкант попал в больницу с острым приступом панкреатита. Из-за этого онлайн-концерт группы был перенесен с 29 апреля на 10 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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