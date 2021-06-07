Бывший солист «Агаты Кристи» и действующий лидер рок-группы The Matrixx Глеб Самойлов вышел на сцену в сильном алкогольном опьянении. Это случилось во время концерта на открытой площадке в городе Вольгинском (Владимирская область). Артист не мог стоять на ногах.
«Экс-лидера группы „Агата Кристи“ придерживал за одежду администратор. В итоге музыкант уселся на подмостки и начал петь», — описывает происходящее телеканал 360. Сообщается также, что после выступления артиста под аплодисменты вынесли со сцены на руках.
В конце апреля прошлого года музыкант попал в больницу с острым приступом панкреатита. Из-за этого онлайн-концерт группы был перенесен с 29 апреля на 10 мая.
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