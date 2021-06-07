Три выпуска Масленникова о тургруппе собрали 22,9 млн просмотров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Российский блогер Дмитрий Масленников стал участником шоу «Вечерний Ургант». Во время выпуска блогер рассказал о восхождении своей команды на перевал Дятлова и о том, как они чуть не погибли там.

«Это было невероятно сложно. Мы с командой готовились много месяцев: штудировали уголовное дело, ездили в Екатеринбург в „Фонд Дятлова“, встречались со свидетелями тех событий», — уточнил блогер. Он отметил, что путь команды и сотрудников МЧС до перевала занял 10 дней. За полгода три серии проекта «Перевал Дятлова» набрали на YouTube 22,9 млн просмотров.

Во время восхождения на перевал команда блогера чуть не погибла, отметил Масленников. «Мы немного не поняли, в какую сторону дует ветер. Когда поднимались обратно на сам перевал, подул шквальный ветер с вьюгой. Я снимал всё на экшн-камеру, шел и прощался с родителями на всякий пожарный, потому что ситуация была крайне критическая, — поделился он. Блогер пошутил, что зато в случае трагедии рядом бы появился еще и перевал Масленникова.

Туристы из группы Дятлова погибли в горах Северного Урала в 1959 году при странных обстоятельствах. За 60 лет появились десятки версий того, что произошло. Одна из самых популярных — сход лавины, передает телеканал 360. Перевал, получивший имя руководителя группы Игоря Дятлова, стал культовым местом для туристов со всего мира.