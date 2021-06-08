Росстат: в РФ подорожали продукты, но подешевело рытье могил

Цены в РФ за последний год выросли почти на все продукты и услуги Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России месячный рост цен на продукты и услуги побил рекордный показатель с 2016 года и составил 6,02%. В это же время цены на услуги по рытью могил снизились на 1,8%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Продукты питания за год подорожали на 8,07%. В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую — 35,3%, капусту белокочанную свежую — 25,2%, морковь — 18,8%, картофель — 15,4%, куриное мясо —19,6%, куриные яйца —27,9%, сахар —41,5%%», — следует из отчета, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Специалисты отметили рост цен в сфере услуг. «В мае цены на проживание в гостиницах 1*-5* выросли от 3,5% до 11,7%, в хостелах — на 4,2%. В группе услуг пассажирского транспорта выросли цены на проезд в поездах дальнего следования — на 3,1%, авиаперелет экономическим классом — на 1,6%», — сказано в отчете. Отмечается, что россиянам стали более доступны услуги по рытью могил — здесь цены снизились на 1,8%.

Ранее в ведомстве сообщали о росте цен на три важных продовольственных товара за апрель 2021 года. Тогда подорожали куриные яйца, некоторые овощи и греча.