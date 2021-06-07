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В Челябинске обрушилась часть жилого дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом. Челябинск
Обрушился угол дома по улице Кронштадской Фото:

В Челябинске 8 июня обрушилась часть двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской в Ленинском районе. В самом доме жильцов не было, их временно расселили, когда в здании начался капремонт, и обрушилась одна из конструкций. Дом оцеплен полицейскими, сообщили URA.RU читатели.

«Обрушилась часть дома с торца. Просто не стало одного угла дома, — говорит читатель. — Жильцы, узнав о случившемся прибежали к дому, но никого к дому не пускают. В квартирах осталась мебель и вещи. Дом, судя по виду, восстановлению не подлежит».

Двухэтажное здание было построено в 1946 году. Весной в доме начали капитальный ремонт, и во время работ стала осыпаться отмостка — водонепроницаемое покрытие вокруг здания. 26 мая жильцов экстренно расселили. Часть переехала в маневренный фонд, остальные к родственникам или знакомым. В пресс-службе мэрии Челябинска на звонок URA.RU не ответили.

Дом. Челябинск
В доме остались вещи жильцов
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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