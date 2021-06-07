07 июня 2021
06 июня 2021

Житель Златоуста убил подругу, а потом покончил с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
СК расследует двойное убийство в Златоусте Фото:

В Златоусте расследуется уголовное дело по факту гибели 34-летней женщины и 33-летнего мужчины. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, тела погибших были найдены утром 7 июня в одной из квартир города. По предварительным данным речь идет об убийстве и суициде.

«Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления по п.„а“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), — сообщает пресс-служба управления. — По предварительным данным в ходе бытового конфликта мужчина выстрелил в женщину». Расследуется версия, что после гибели подруги мужчина покончил с собой.

Рядом с телами найдено огнестрельное оружие. Проводятся следственные действия. Точные причины смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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