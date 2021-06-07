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Пожизненно заключенный из пермской колонии наказал «Почту России»

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«Почта России» потеряла письмо заключенного и заплатит за это 500 рублей Фото:

Заключенный пермской колонии «Белый лебедь» (ИК-2) Сергей Забоев отсудил у «Почты России» компенсацию морального вреда. По данным ГАС «Правосудие», заключенный, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, получит 500 рублей за свои страдания.

«Сейчас приходится по вине почты испытывать сердечные страдания, унижения с ущемлением прав, связанные со статусом пожизненно заключенный. Компенсацию морального вреда оцениваю в 50 000 рублей», — обосновал свои требования заключенный Забоев. Он указал, что по вине «Почты России» его письмо не получили адвокаты, которые помогли бы ему изменить приговор.

Представитель «Почты России» с иском не согласился и утверждал, что письмо было получено представителями адвокатской палаты по доверенности. «Истцом не представлены допустимые по делу доказательства факта претерпевания физических и нравственных страданий, не указано наличие причинно-следственной связи между данными страданиями и действиями ответчика», — заявили в суде представители почты.

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Адвокатская контора указала, что ее представитель не получал письмо на почте, что подтверждается материалами дела. «Какое решение приняла почта по письму Забоева С. А. и кому выдала письмо, неизвестно», — пояснили представители адвокатской конторы.

Соликамский городской суд согласился с истцом, что письмо было утеряно по вине «Почты России» и взыскал в пользу осужденного компенсацию морального вреда в размере 500 рублей. Пермский краевой суд согласился с решением коллег и оставил его без изменений.

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