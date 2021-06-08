В АТОР назвали новое доступное направление для туристов из России

В Иран можно путешествовать в любое время года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Иран станет новым доступным и разноплановым направлением для российских туристов. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Уникальность Ирана в том, что можно ездить круглый год. Особенности экскурсионного, исторического и культурно-познавательного туризма в том, что они круглогодичные. Территория Ирана такова, что это могут быть и горные лыжи и отдых на море. Колорит рынков иранских, возможность окунуться в культуру, в историю в гастрономические возможности этой страны. Это все в совокупности дает хорошие экскурсионные программы. Это опять-таки доступное путешествие, с точки зрения недальнего перелета, и по гибкому ценообразованию», — сообщил Горин.

В Иране очень развита инфраструктура и существует масса возможностей для размещения, сказал вице-президент ассоциации. «Особенно порадовало, что даже есть объекты, приближенные к природе, даже не глэмпинги, а такие лоджии, есть отели», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что в стране можно делать экскурсионную программу по городам и посетить не только Тегеран, но и Исфахан, и остров Киш.

По его словам, Иран — это не массовое направление. «Нужны серьезные инвестиции, рекламная кампания. По Ирану есть стереотипы совершенно неправильные из-за нехватки информации», — заключил Горин. Туризм сдерживает пока только пандемия, считает эксперт. Он подчеркнул, что в Иране соблюдаются все меры безопасности, связанные с коронавирусом, при этом регулярное авиасообщение с страной пока не восстановлено.

Иран и Россия подписали соглашение, согласно которому обе страны уже в начале июля смогут начать взаимный обмен туристическими группами на безвизовой основе, сообщается на сайте АТОР. Туристы смогут находиться на территории государств в течение 15 дней в группах от 5 до 50 человек с представителем туркомпании.