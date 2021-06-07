07 июня 2021

Компании свердловского миллиардера придется работать по-новому

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Мотовилихинские заводы». Пермь, кран, предприятие, цех
На предприятии ФОРЭС изменили технологии производства Фото:

Компания свердловского миллиардера Сергея Шмотьева ФОРЭС начала использовать новую технологию производства пропантов, при которой в разы уменьшится потребление природных ресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании, которая является лидером по производству пропантов (гранулированный материал, применяющийся в нефтедобывающей промышленности).

«Ключевой проект в рамках повышения эффективности — это переход на производство пропанта-сырца сухим способом и отказ от технологии, которая эксплуатировалась в компании раньше», — передает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение пресс-службы. Отмечается, что ранее на предприятии использовался подход, при котором пропанты производились с использованием воды. Специалисты уверены, что изменение технологии позволит повысить энергоэффективность производства.

За пять лет ФОРЭС вложил 435 миллионов рублей в охрану природы. В текущем году предприятие потратит на экологию 160 млн рублей.

Объем используемой на предприятии воды уменьшился в 25 раз, при этом ФОРЭС стал тратить на производство пропантов втрое меньше энергии и вдвое меньше газовых продуктов. Благодаря новой технологии уменьшается и вредное воздействие предприятия на окружающую среду. В 2022 году сотрудники компании подготовят отчеты, из которых будет видно, насколько увеличилась энергоэффективность производства пропантов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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