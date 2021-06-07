07 июня 2021

Депутаты Екатеринбурга готовят план борьбы с тополиным пухом

© Служба новостей «URA.RU»
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Тополиный пух. Тюмень, тополиный пух, лето, тополь, пух, аллергия
Свое предложение депутаты обосновали увеличением числа пожаров, связанных с поджогами тополиного пуха Фото:

Власти Екатеринбурга могут заменить тополя на другие деревья. Депутаты гордумы подготовят обращение на имя мэра Алексея Орлова с предложением включить в действующие программы по благоустройству соответствующие поправки ввиду повышения пожароопасности.

«Мы предлагаем высаживать на месте тополей другие деревья. В каждом районе к выбору растений должен быть индивидуальный подход: где-то это могут быть хвойные, где-то яблони. Исходя из природных условий конкретной территории, рекомендаций специалистов и мнения общественности», — цитирует лидера фракции «Единой России» Иру Овчинникову пресс-служба думы.

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В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара в ЦПКиО

Вице-спикер думы Виктор Тестов напомнил о пожаре, который случился накануне в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского — предположительно, из-за подожженного тополиного пуха. Как писало URA.RU, площадь возгорания достигала одного гектара. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.

Оперативно уточнить, как к идее депутатов относятся в мэрии, не удалось. Председатель комитета благоустройства Тамара Благодаткова на момент публикации была недоступна для комментариев по теме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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