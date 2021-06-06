06 июня 2021

В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара в ЦПКиО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, пожар, пламя, огонь, возгорание, горит трава, горит лес, горит
Площадь пожара в ЦПКиО выросла до одного гектара Фото:

Площадь пожара в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Екатеринбурге увеличилась до одного гектара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Ранее очевидцы сообщали о пожаре на 20 квадратных метрах парка.

«По сухой траве огонь быстро распространился на площадь в один гектар», — говорится на официальном сайте ведомства. Общая площадь парка составляет 97 гектаров. На 70 гектарах находится лесная растительность.

Пожарные пытаются локализировать пожар. Возгорание тушат 16 человек с помощью пяти единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС области сообщили, что пожарные прибыли на место происшествия через девять минут после вызова. Пожар распространяется по сухой траве и тополиному пуху.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили URA.RU, что по факту возгорания организована проверка. Будет дана оценка соблюдения противопожарного законодательства сотрудниками ЦПКиО: «По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования».

Ранее в пресс-службе парка URA.RU рассказали, что возгорание могло произойти из-за подожженного тополиного пуха. Там отметили, что огонь перекинулся на сухую траву.

Обновлено в 19:51: в четвертый абзац добавлен комментарий прокуратуры Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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