В Екатеринбурге увеличилась площадь пожара в ЦПКиО

Площадь пожара в ЦПКиО выросла до одного гектара Фото: Анна Майорова © URA.RU

Площадь пожара в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Екатеринбурге увеличилась до одного гектара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Ранее очевидцы сообщали о пожаре на 20 квадратных метрах парка.

«По сухой траве огонь быстро распространился на площадь в один гектар», — говорится на официальном сайте ведомства. Общая площадь парка составляет 97 гектаров. На 70 гектарах находится лесная растительность.

Пожарные пытаются локализировать пожар. Возгорание тушат 16 человек с помощью пяти единиц техники.

В пресс-службе ГУ МЧС области сообщили, что пожарные прибыли на место происшествия через девять минут после вызова. Пожар распространяется по сухой траве и тополиному пуху.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области заявили URA.RU, что по факту возгорания организована проверка. Будет дана оценка соблюдения противопожарного законодательства сотрудниками ЦПКиО: «По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования».

Ранее в пресс-службе парка URA.RU рассказали, что возгорание могло произойти из-за подожженного тополиного пуха. Там отметили, что огонь перекинулся на сухую траву.

Обновлено в 19:51: в четвертый абзац добавлен комментарий прокуратуры Свердловской области