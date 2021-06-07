07 июня 2021

В Челябинске отправили за решетку убийцу подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
На следствии убийца говорил, что ничего не помнит о случившемся Фото:

В Челябинске на 14 лет отправили в колонию 28-летнего рецидивиста Романа Бакланова, зарезавшего подростка и искалечившего еще одного. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«Находясь во дворе ГБУЗ „Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер“, в результате ссоры с ранее незнакомыми молодыми людьми нанес каждому по одному удару ножом в грудную клетку. Один 17-летний потерпевший скончался в карете скорой. Второй выжил, но получил тяжкий вред здоровью», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве.

Ранее виновник уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений и хранение наркотиков. Теперь ему предстоит провести еще 14 лет в колонии строго режима.

Инцидент произошел 22 февраля 2020 года в Челябинске, на улице Воровского. Двое подростков вступились за девушку. Бакланов в момент драки был пьян и отказался признать себя виновным при аресте в суде. Дело находилось на личном контроле председателя СКР Александра Бастрыкина. Похороны юноши оплатили власти Челябинска, а через несколько дней после инцидента место его гибели осквернили поклонники АУЕ.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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