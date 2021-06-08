Глава ЦИК Памфилова нашла союзника в Кремле перед выборами-2021

Элла Памфилова рассказала о подготовке к выборам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Центризбирком (ЦИК) подписал соглашение о сотрудничестве при подготовке проведения выборов с автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог Регионы». Об этом рассказали председатель ЦИК Элла Памфилова и гендиректор АНО Алексей Гореславский.

«Понятно, что с учетом пандемии мы будем делать ставку на дистанционные форматы информирования избирателей о выборах. И нам импонирует опыт „Диалога“, который за относительно короткий срок выстроил систему эффективной коммуникации между гражданами и органами власти, создав сеть центров управления регионами», — цитирует Памфилову ТАСС. По ее словам, недавно подписали соглашение о сотрудничестве с Минпросвещения. Ведомства будут вместе работать над организацией голосования в учебных заведениях.

Памфилова рассказала, что сотрудничество поможет адресно информировать людей в интернете об этапах кампании и получать обратную связь от избирателей. Гореславский отметил, что эти задачи приоритетные для их организации. «Практика центров управления регионами показывает, что люди все охотнее используют интернет для связи с государством. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы эта обратная связь была качественной и удобной, а также обладаем необходимым и современным инструментарием, что позволяет нам справляться с данной задачей», — сообщил он.

Ранее стало известно, что АНО «Диалог» в Москве проконтролирует соцсети властей в регионах. Работа будет по новому проекту «Госпаблики». К нему с 2021 года подключили 20 тысяч сообществ с охватом 14 миллионов пользователей.