Москва возьмет под контроль соцсети властей в регионах

«Госпаблики» — новый проект АНО «Диалог» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Страницы региональных и муниципальных властей в соцсетях переходят под контроль проправительственного АНО «Диалог» в рамках его нового проекта — «Госпаблики». К нему с начала года уже подключено 20 тысяч сообществ с охватом в 14 миллионов пользователей. Как рассказали URA.RU источники из администраций сразу нескольких регионов, в рамках проекта планируется объединить все паблики органов власти в субъектах России.

С начала этого года правительственная автономная некоммерческая организация «Диалог» начала внедрять по всей стране проект «Госпаблики», в рамках которого на федеральный уровень переходит контроль над страницами региональных и муниципальных властей в соцсетях. В мае к нему подключились все субъекты РФ. «Это информационная система — по сути, SMM-планер [единая программа, через которую можно публиковать посты в разных соцсетях], — рассказывает высокопоставленный источник URA.RU из правительстве одного из регионов страны. — В нее заходят все администраторы пабликов муниципалитетов, органов власти и учреждений. Через нее ведут аккаунты с использованием шаблонов контента, рубрикатора, различных помощников, иногда получают задания с федерального уровня».

В мае к проекту «Госпаблики» подключились все регионы Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам собеседника агентства, акцент в системе делается на страницах региональных департаментов, муниципалитетов, школ, больниц, поликлиник и детсадов в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». «Для захода в систему учреждение или муниципалитет делятся с АНО „Диалог“ правами модераторов в своих сообществах. На первых этапах это вызывало тревогу в регионах, но так как проект поддерживается федеральными властями и, в частности, Минцифрой, он успешно развернут», — добавил источник.

Региональные специалисты, как отметил собеседник, не всегда качественно выполняют работу. Например, часто ставят в паблики скучные пресс-релизы или неадекватно реагируют, подставляя власти. «Квалификация SMM-щиков [специалистов по соцсетям] в регионах иногда совсем не соответствует нужному уровню. Например, в Забайкалье на страницу главы региона в одной из сетей поступил вопрос о сроках расселения аварийного дома с приложенными фото. SMM-щики посмотрели эти фото и сказали, что горизонт завален, оставив его без ответа на сам вопрос», — посетовал источник.

Пример того, как чиновники не должны реагировать на жалобы жителей Фото: zabnews.ru

Однако теперь для специалистов, работающих в соцсетях, появятся готовые решения, которые облегчат им работу, рассказал собеседник из уральского региона. По его словам, Москва будет следить за регулярностью публикаций, их качеством, а заодно доносить до жителей нужные информационные поводы. «Система позволяет, например, какой-то федеральный пост или повод, к примеру о здравоохранении, быстро разогнать во все соответствующие тематические паблики учреждений здравоохранения», — отметил он.

Между тем в регионах пока не заметили глобальных изменений и внедрения новой системы. Так, создатель сообществ «Наш Челябинск» (590 тысяч подписчиков только во «ВКонтакте») Владимир Шевченко заверил URA.RU, что местные власти стараются самостоятельно вести соцсети. «Я таких пабликов не вижу. Я слышал, что есть установка работать с социальными сетями. Как я понимаю, муниципалитеты, МЧС, другие ведомства создают [группы в соцсетях] сами. Нет одной централизованной организации. Сами создают и более-менее стараются что-то делать», — отметил он.

В структуру «Госпабликов» входят сообщества школ, больниц, поликлиник и детских садов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за низкой квалификации местных специалистов популярность страниц региональных и муниципальных властей в соцсетях очень низкая и эффекта от них нет, а «Госпаблики» призваны это исправить, поделился с URA.RU медиатехнолог Ярослав Муравьев. «Человек в соцсетях выбирает: „на этот паблик я подпишусь, а на этот не подпишусь“. Поэтому приходится быть интересными. Приходится трансформировать подход сотрудников от государства к работе в пабликах, потому что в соцсетях выбор у людей большой», — объяснил он.

С помощью проекта «Госпаблики» власти будут наращивать присутствие в соцсетях, соглашается интернет-технолог, директор агентства «Маркетика» Сергей Вепренцев. «Сейчас власти практически отсутствую в соцсетях. Это значит, что их роль кто-то может взять на себя. Любой вакуум заполняется», — объяснил он корреспонденту URA.RU.

Публикации в рамках проекта «Госпаблики» будут адресно рекламировать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На закрытой презентации, которую проводила АНО «Диалог» для руководителей Центров управления регионами (ЦУР), было объявлено, что в проекте участвуют порядка 20 000 групп и сообществ в соцсетях со всей страны. В общей сложности они публикуют порядка 8 000 постов в неделю. Объем аудитории оценивается в более, чем 14 млн пользователей. По информации URA.RU, в рамках проекта «Госпаблики» планируется наращивать охват аудитории с помощью таргетированной рекламы — посты станут показывать показывать жителям определенного населенного пункта или района.

Система «Госпаблики» развивается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который курирует Минцифры РФ. В субъектах РФ проект ведут Центры управления регионами. Их работу координирует АНО «Диалог Регионы», учрежденное АНО «Диалог». На момент написания материала представители АНО «Диалог» были недоступны для комментариев.