Greenpeace: добыча нефти в ЯНАО угрожает популяции стерхов

Природные территории пострадают при добыче нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Добыча нефти на Логасъеганском и Хараеганском лицензионных участках в ЯНАО может угрожать популяции стерхов в Кунаватском заповеднике, заявили эксперты российского отделения международной НКО Greenpeace. На сайте организации утверждается, будто выводы ямальского депприроды о безопасности нефтедобычи, необоснованны.

«Эксперты российского отделения Greenpeace считают доводы, приведенные департаментом, неубедительными и утверждают, что добыча нефти на „Логасъеганском“ и „Хараеганском“ участках может разрушить привычную среду обитания животных, в частности популяции одной из редчайших птиц России — стерхов», — говорится в сообщении НКО. Экоактивисты также опровергают ранее сделанные депприроды ЯНАО разъяснения, что территории природных парков планируется не урезать, а, наоборот, увеличить.

По данным депприроды, лицензионные участки Хошгортьеганский, Хараеганский и Логасъеганский не пересекают границы природных заказников. Границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) были сформированы 30-40 лет назад, когда научные подходы, ландшафт территорий и природоохранные требования были другими.

По мнению руководителя фонда «Ренгиональная политика» Евгения Забродина, международные экоактивисты в данном случае преследуют собственные цели. «Это абсолютно естественная часть их деятельности по давлению на нашу страну. Нужно помнить, что Гринпис — это организация, дружественная для крупных межнациональных компаний, а не для России. Это часть их системы, по которой у одних они получают заказы, а у других пытаются заниматься вымогательством», — сообщил политолог в разговоре с URA.RU.

Ранее в ЯНАО были разработаны поправки, упрощающие изменение границ ООПТ. Регионы смогут самостоятельно принимать решения под контролем экологов и научного сообщества, а не ждать одобрения федерального центра.