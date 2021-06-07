Синоптики сообщили, когда в Челябинскую область вернется жара

До нового приступа жары челябинцам осталось ждать меньше недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальная жара вернется в Челябинскую область в середине июня. Это следует из прогноза сайта Gismeteo.

Прохладная погода, когда температура не будет превышать 21-23 градусов, продлится до конца этой недели. При этом в регионе сохранится относительно сильный — до 8-10 метров в секунду — ветер. Также жителям Челябинской области обещали затяжные дожди, которые до 10 июня будут обходить стороной собственно столицу Южного Урала.

В воскресенье установится ясная погода, а столбик термометра поднимется до 25 градусов. С понедельника дневные температуры начнут расти: 14, 15, 16 и 17 июня челябинцам предстоит жить при жаре в 30-31 градус.

Скрин: сайт Gismeteo