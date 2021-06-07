07 июня 2021

Синоптики сообщили, когда в Челябинскую область вернется жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, стоянка автомобилей, жара, лето, тургояк, отдых, озеро тургояк
До нового приступа жары челябинцам осталось ждать меньше недели Фото:

Аномальная жара вернется в Челябинскую область в середине июня. Это следует из прогноза сайта Gismeteo.

Прохладная погода, когда температура не будет превышать 21-23 градусов, продлится до конца этой недели. При этом в регионе сохранится относительно сильный — до 8-10 метров в секунду — ветер. Также жителям Челябинской области обещали затяжные дожди, которые до 10 июня будут обходить стороной собственно столицу Южного Урала.

В воскресенье установится ясная погода, а столбик термометра поднимется до 25 градусов. С понедельника дневные температуры начнут расти: 14, 15, 16 и 17 июня челябинцам предстоит жить при жаре в 30-31 градус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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