07 июня 2021

В свердловском городе резко выросла заболеваемость коронавирусом

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Асбест на текущий момент является главным рассадником коронавируса в Свердловской области — в городе рост заболеваемости Фото:
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Коронавирус COVID-19

Асбест (Свердловская область) стал одной из самых неблагополучных в регионе территорий по заражаемости COVID-19. Как сообщили на городском штабе, на 1 июня показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Асбестовском городском округе вырос на 17% по сравнению с предыдущей неделей.

Как сообщает «Асбестовский рабочий», город стал одним из самых тревожных территорий по распространению коронавируса. При этом коэффициент распространения составил 0,4, что не превышает среднеобластных показателей. «Болеют только взрослые с приоритетом по возрасту 60 лет и старше», — цитирует издание начальника Асбестовского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елену Брагину.

В целом в Свердловской области заболели 107 человек за сутки. В областном оперштабе на момент публикации не ответили на вопрос агентства относительно эпидемиологической ситуации в Асбесте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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