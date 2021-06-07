В ЯНАО требуются более 70 специалистов в области АПК Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сфере агропромышленного комплекса в ЯНАО нехватка специалистов. Об этом ямальские депутаты рассказали выпускникам Государственного аграрного университета Северного Зауралья, сообщает пресс-служба окружного законодательного собрания.

«На Ямале наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в сфере АПК. Сегодня руководители сельхозпредприятий очень заинтересованы в квалифицированных кадрах. Для привлечения трудовых ресурсов они готовы предоставлять студентам место для практики, а хорошо зарекомендовавшим себя студентам после окончания вузов гарантируют рабочие места», — приводятся на сайте заксобрания слова его зампредседателя Натальи Фиголь.

В региональном парламенте отметили, что в ЯНАО требуются более 70 специалистов аграрного сектора. Острая нехватка кадров ощущается в мясной и рыбной отрасли хозяйствования. В области оленеводства наиболее востребованы специальности «Зоотехния», «Оленеводы-механизаторы», в рыбохозяйственной — технологи, а также сопутствующие — судоводители, бухгалтеры и экономисты.

Проблема возвращения молодых людей в ЯНАО после обучения актуальна для региона. В рамках проекта «Ориентир: Ямал» вернувшимся в округ ямальским студентам-медалистам предоставляют личного консультанта, который помогает им найти место для практики и работы. Для молодых специалистов, устроившихся в бюджетную сферу, положено единовременное пособие или компенсация найма жилого помещения.

Ранее URA.RU сообщало, что учителя из разных регионов России массово захотели работать в ЯНАО. В информационную систему «Земский учитель» на 10 вакансий округа было подано 157 заявок от учителей разных учебных предметов.