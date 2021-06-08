Госдума ужесточила правила получения оружия. Главное

Теперь медкомиссию для получения оружия можно пройти только в государственных медучреждениях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий правила прохождения медкомиссии для получения права на владение оружием. Изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект вносит следующие изменения:

• Проводить медосвидетельствование будут только государственные или муниципальные учреждения — но платно. Пройти его должны как те, кто покупает оружие впервые, так и те, у кого оно уже есть. В том числе это касается владельцев наградного оружия. Исключение — военные.

• Проходить медкомиссию нужно не реже раза в пять лет. Она должна включать исследование на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и метаболитов.

• Требование о психологическом тестировании заменили психиатрическим освидетельствованием.

• Справки будут напрямую направлять в Росгвардию в электронном виде. Предполагается, что так можно будет исключить подложные медицинские справки.

• Правительство РФ должно установить перечень заболеваний, при наличии которых нельзя владеть оружием. Если такое заболевание выявлено, то информация о нем сразу направляется в Росгвардию. Владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию на владение оружием. В течение двух месяцев он либо обязан пройти внеочередное освидетельствование, либо отказаться от владения оружием.

• Закон предлагает вести электронный учет патронов, оружия и его владельцев в государственной информационной системе (ГИС) Росгвардии.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, новый законопроект не позволит людям с неустойчивой психикой зарегистрировать оружие. «Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого оружия», — сказал спикер.

Законопроект об ужесточении правил приобретения оружия был внесен на рассмотрение в Госдуму после стрельбы в казанской гимназии № 175. Бывший выпускник Ильназ Галявиев убил семерых школьников и двух учителей. С ранениями были госпитализированы 21 пострадавший. Выяснилось, что ружье, из которого стрелял Галявиев, он приобрел законно, сообщает телеканал 360.