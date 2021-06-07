Рабочий из Челябинска привез 500 писем в Госдуму

К Госдуме Владимир Качайкин (слева) пришел в рабочем костюме и каске Фото: сайт «Челябинская областная организация «Горно-металлургический профсоюз России»

Рабочий из Челябинска, активист горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) Вадим Качайкин привез в Госдуму коробку, в которой находилось 500 писем от работников промышленных предприятий. Как сообщили URA.RU в Челябинской областной организации ГМПР, рабочие просят скорректировать законопроект об охране труда.

Коробку с письмами Качайкин вручил депутатам Андрею Ветлужских и Татьяне Сапрыкиной у входа в здание Госдумы в Москве. «Главное требование — не пересматривать льготы и гарантии за вредные условия труда в зависимости от наличия средств индивидуальной защиты, — пояснили в ГМПР. — Мы против изменения определения безопасных условий труда в таком контексте». В профсоюзе надеются, что им удастся донести позицию до депутатов и отметили, что Ветлужских и Сапрыкина были избраны в Госдуму при поддержке ГМПР. К Госдуме Качайкин пришел в рабочем костюме и каске.

Ранее профсоюзные активисты показали депутатам tiktok-ролик, где они выступили против поправок в Трудовой Кодекс, подготовленных в Госдуме. Металлурги недовольны тем, что по новым правилам отменяются досрочные пенсии, дополнительные дни к отпуску и доплаты за работу на вредном производстве, если сотрудников обеспечивают средствами защиты.

Ролик «Почти как в офисе» набрал 300 тысяч просмотров за 18 часов. До этого TikTok взорвал ролик «МРОТ мне в рот», посвященный эксперименту уральских рабочих, решивших месяц прожить на минимальную зарплату. На него отреагировали знаменитости, включая писателя Сергея Минаева.