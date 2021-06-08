Соболь обжалует в ЕСПЧ наказание за проникновение в чужое жилище

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Любовь Соболь осудили за незаконное проникновение в чужую квартиру Фото:

Юрист ФБК (признан в России иностранным агентом) Любовь Соболь планирует обжаловать в кассационной инстанции и ЕСПЧ свой приговор за незаконное проникновение в чужую квартиру. Ранее мировой суд назначил ей год исправительных работ условно.

«Я обязательно буду обжаловать этот приговор в кассационный инстанции и, если понадобится, обращусь в ЕСПЧ», — цитирует Соболь ТАСС. Юрист ФБК также отметила, что приговор не помешает ей баллотироваться на выборы в Госдуму, так как она осуждена за преступление средней тяжести.

Соболь осудили по части 2 статьи 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия». Она пыталась проникнуть в квартиру родственницы сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого блогер Алексей Навальный называл одним из организаторов своего отравления, сообщает «Национальная служба новостей». Мировой суд назначил ей год исправительных работ условно, и Соболь обжаловала это решение. Во вторник Перовский суд признал законным постановление суда первой инстанции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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