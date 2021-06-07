07 июня 2021
04 июня 2021

Трое рабочих украли с месторождения в ЯНАО почти 100 тонн нефти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заправка Лукоил. Нижневартовск, бензин, заправка, огнеопасно, цистерна, бензовоз, нефть, лукойл
Украденную на месторождении нефть вывозили в Пурпе автоцистерной Фото:

Порядка 95 тонн нефти похитили трое работников одной из подрядных организаций «Роснефти» в Пуровском районе ЯНАО. Как сообщили представители окружного управления СКР на официальном сайте ведомства, украденная нефть вывозилось автоцистерной в Пурпе, где продавалась посреднику с целью дальнейшей реализации.

«Водитель автоцистерны и два машиниста агрегата для депарафинизации, похитили у ПАО „НК Роснефть“ около 95 тонн нефти, причинив тем самым потерпевшей стороне ущерб в размере более 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, украденную нефть злоумышленники перевозили в автоцистерне с кустовой площадки в промзону поселка Пурпе.

Там нефть сбывали скупщику, который перепродавал ее одной из юридических фирм, с директором которой была достигнута договоренность придачи похищенному легального вида владения. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что криминальная врезка в один из продуктопроводов в ЯНАО стала причиной разлива нефти. При этом масштабы воровства при хищениях разнятся — от нескольких десятков до 500 тонн.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...