Трое рабочих украли с месторождения в ЯНАО почти 100 тонн нефти

Украденную на месторождении нефть вывозили в Пурпе автоцистерной Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Порядка 95 тонн нефти похитили трое работников одной из подрядных организаций «Роснефти» в Пуровском районе ЯНАО. Как сообщили представители окружного управления СКР на официальном сайте ведомства, украденная нефть вывозилось автоцистерной в Пурпе, где продавалась посреднику с целью дальнейшей реализации.

«Водитель автоцистерны и два машиниста агрегата для депарафинизации, похитили у ПАО „НК Роснефть“ около 95 тонн нефти, причинив тем самым потерпевшей стороне ущерб в размере более 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. По версии следствия, украденную нефть злоумышленники перевозили в автоцистерне с кустовой площадки в промзону поселка Пурпе.

Там нефть сбывали скупщику, который перепродавал ее одной из юридических фирм, с директором которой была достигнута договоренность придачи похищенному легального вида владения. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что криминальная врезка в один из продуктопроводов в ЯНАО стала причиной разлива нефти. При этом масштабы воровства при хищениях разнятся — от нескольких десятков до 500 тонн.