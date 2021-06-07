В Кургане поймали организатора борделя с подростками

Предполагаемому организатору преступной группы и четырем его сообщникам предъявлены обвинения Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Пятеро участников преступной группы, которых обвиняют в организации платных сексуальных услуг в Кургане, заключены под стражу. Среди предъявленных им обвинений — вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних, сообщает региональное следственное управление СК России.

«По данным следствия, на территории города Кургана участники преступной группы организовали условия для предоставления на платной основе сексуальных услуг», — говорится в сообщении. Преступную деятельность выявила следственно-оперативная группа, в состав которой входили представители СК и отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска областного УМВД.

Предполагаемый организатор преступной группы и четыре ее участника заключены под стражу. Им предъявлено обвинение в преступлениях по ч.3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенные организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего) и п.«в» ч.2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием для этого несовершеннолетних).

Следствие по уголовному делу продолжается, устанавливается весь круг потерпевших. Этим занимается второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Курганской области.

О задержании еще одной такой же преступной группы URA.RU сообщало в феврале 2020 года. Следствие тогда заявляло, что сексуальные услуги оказывались на территории Кургана и Кетовского района, в том числе несовершеннолетними девушками.