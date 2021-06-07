07 июня 2021
06 июня 2021

Собственники квартир в Перми обманули соседей на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, мусор, замок, мусорный контейнер, мусорка, грязь, помойка
С пермяков собирали деньги за мусор, но компании средства не перечислены Фото:

В Перми товарищество собственников жилья (ТСЖ), куда входят владельцы квартир дома (№ 56 по ул. Юрша), собирали с соседей деньги, но не перечисляли их коммунальной компании за вывоз мусора. Речь идет о сумме в 2 млн рублей. Об уголовном разбирательстве по данному факту URA.RU сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«В счет платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) собрано свыше 2 млн рублей. При этом указанные деньги ТСЖ „Юрша 56“ Пермскому краевому госпредприятию „Теплоэнерго“ не перечислило. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что средства были направлены на расчеты с иными контрагентами», — говорится в релизе ведомства.

Собранные материалы прокуратура направила в правоохранительные органы. Ведомство возбудило уголовное дело по ч 2. ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ход расследования дела прокуратура поставила под свой контроль.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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