Собственники квартир в Перми обманули соседей на миллионы рублей

С пермяков собирали деньги за мусор, но компании средства не перечислены Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми товарищество собственников жилья (ТСЖ), куда входят владельцы квартир дома (№ 56 по ул. Юрша), собирали с соседей деньги, но не перечисляли их коммунальной компании за вывоз мусора. Речь идет о сумме в 2 млн рублей. Об уголовном разбирательстве по данному факту URA.RU сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

«В счет платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) собрано свыше 2 млн рублей. При этом указанные деньги ТСЖ „Юрша 56“ Пермскому краевому госпредприятию „Теплоэнерго“ не перечислило. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что средства были направлены на расчеты с иными контрагентами», — говорится в релизе ведомства.

Собранные материалы прокуратура направила в правоохранительные органы. Ведомство возбудило уголовное дело по ч 2. ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Ход расследования дела прокуратура поставила под свой контроль.