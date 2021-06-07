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Губернатор Моор принял важное решение по ситуации с пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ОНФ. Тюмень, моор александр, портрет
Губернатор Александр Моор подписал постановление об отмене режима ЧС в Тюменской области Фото:

В Тюменской области 9 июня по решению губернатора Александра Моора будет отменен режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный из-за природных пожаров. Об этом URA.RU рассказали в оперативном штабе региона.

«Ситуация с пожарами в регионе стабилизировалась. С 9 июня перестает действовать режим ЧС в лесах регионального значения. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — рассказали URA.RU в оперативном штабе региона.

При этом власти уточнили, что на территориях, где обстановка продолжает оставаться напряженной, вводится режим повышенной готовности. Посещать леса там будет по-прежнему запрещено. Речь идет о Тюменском, Исетском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском, и Уватском муниципальных районах. Также режим ЧС, но уже муниципального характера, сохраняется в Вагайском районе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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