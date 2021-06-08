Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от незнакомого мужчины во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Об этом сообщают французские СМИ.
На видео французского телеканала BFM TV заметно, что президент Франции решил подойти к ограждению, за которым была оживленная толпа. Макрон протянул руку молодому человеку, намереваясь что-то сказать, однако неизвестный решил ударить главу Франции по лицу. После происшествия Макрона увели телохранители. Судьба молодого нападающего на данный момент неизвестна.
Emmanuel Macron gifl? par un homme dans la Dr?me pic.twitter.com/VnpZ5ELvl5— BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021
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