Президента Франции Макрона ударили по лицу. Видео

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Незнакомец дал пощечину президенту Франции Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от незнакомого мужчины во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции. Об этом сообщают французские СМИ.

На видео французского телеканала BFM TV заметно, что президент Франции решил подойти к ограждению, за которым была оживленная толпа. Макрон протянул руку молодому человеку, намереваясь что-то сказать, однако неизвестный решил ударить главу Франции по лицу. После происшествия Макрона увели телохранители. Судьба молодого нападающего на данный момент неизвестна.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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