07 июня 2021

Минобороны построит храм под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Молебен перед Главной иконой Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный». Екатеринбург, молебен, храм, молитва, церковь, вера, погоны, майор, вооруженные силы, военный, православие
Собеседник URA.RU сообщил, что храм ЦВО построят в Пышме Фото:

Минобороны РФ совместно с Екатеринбургской епархией построит храм Центрального военного округа в Пышме (Свердловская область). Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к Екатеринбургской епархии.

«Храм Центрального военного округа построят в Пышме», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, в каком месте города будет вестись строительство.

Замкомандующего Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев обсудил строительство храма с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, следует из сообщения на официальном сайте военного ведомства. Отмечается, что храм будет посвящен князю Александру Невскому.

Встреча произошла в столице Урала. URA.RU направило соответствующий запрос в пресс-службу Екатеринбургской епархии. Ответа на момент публикации не поступало.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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