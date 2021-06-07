Минобороны построит храм под Екатеринбургом

Собеседник URA.RU сообщил, что храм ЦВО построят в Пышме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минобороны РФ совместно с Екатеринбургской епархией построит храм Центрального военного округа в Пышме (Свердловская область). Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к Екатеринбургской епархии.

«Храм Центрального военного округа построят в Пышме», — сообщил собеседник агентства. Он не уточнил, в каком месте города будет вестись строительство.

Замкомандующего Центрального военного округа (ЦВО) по военно-политической работе генерал-майор Рустам Миннекаев обсудил строительство храма с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением, следует из сообщения на официальном сайте военного ведомства. Отмечается, что храм будет посвящен князю Александру Невскому.

Встреча произошла в столице Урала. URA.RU направило соответствующий запрос в пресс-службу Екатеринбургской епархии. Ответа на момент публикации не поступало.