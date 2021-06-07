В Свердловской области дорожают похороны

Цены выросли также на ритуальные принадлежности, например, на венки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за роста цен на металл и дерево в Свердловской области дорожают ритуальные услуги. Об этом URA.RU сообщили несколько представителей похоронного бизнеса.

«С Нового года значительно подорожали металл и дерево, необходимые для изготовления гробов, оградок на кладбищах. Соответственно увеличиваются и цены для клиентов ритуальных компаний», — рассказал URA.RU руководитель Уральской мемориальной компании «Обряд», оказывающей ритуальные услуги в нескольких городах севера Свердловской области, Дмитрий Киреев. Он отметил, что средний ценник на организацию похорон увеличивается стабильно.

«За последние 8 месяцев цены на металл увеличились на 112%. Также на 30-40% выросла цена на дерево. Соответственно повышается стоимость конечного продукта», — сказала URA.RU исполнительный директор оптового поставщика товаров ритуального предназначения «Звезда Скорби» Евгения Шемякина.

Руководитель екатеринбургской компании «РитуалКамелия» Анна Чучкалова уточнила, что из-за роста цен снижаются объемы продаж ритуальных товаров и принадлежностей. «Увеличились цены на каркасы для венков, на другие комплектующие, но у нас маржа от этого не растет. Продукция дорожает, все страдают. Если у человека на похороны лежит двадцать тысяч, а все подорожало, он на эти же двадцать тысяч просто меньше купит, возьмет вместо двух венков один, я так считаю», — рассказала Чучкалова URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало о росте цен на кремацию в Екатеринбурге. Сотрудники похоронных агентств навязывали родственникам умерших горожан так называемую «срочную» процедуру кремации вместо обычных похорон. Навязываемую срочность они объясняли эпидемией коронавируса, и, как следствие, сильной загрузкой городского крематория.