Главный юрист ЯНАО пообещал снизить квартплату для части жителей

С проблемой к юристу обратились жители округа Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Кандидат в Госдуму и главный юрист ЯНАО Дмитрий Погорелый пообещал снизить платежи за коммунальные услуги для ямальцев, проживающих в ведомственных квартирах, не принадлежащих бюджетным организациям. Им приходят счета в пять и более раз выше, чем у остальных жителей региона, сообщил политик в Instagram.

«Дело в том, что такое жилье не попадает под региональное субсидирование, в рамках которого ресурсоснабжающим организациям компенсируют разницу между экономически обоснованным тарифом (для юридических лиц) и тарифом, установленным для «населения. Я намерен добиться, чтобы все ямальцы оплачивали коммунальные счета по одинаковым тарифам», — заявил Погорелый.

Также он отметил, что оснований для внесения инициативы достаточно. Юрист добавил, что только в Надымском районе в этом нуждаются больше семи тысяч человек. Люди вынуждены ежемесячно платить за коммунальные услуги по 13 — 20 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что Погорелому уже удалось вернуть важные льготы для ямальцев. Из-за открытия трассы Салехард-Надым отменяли льготный проезд на паромах.