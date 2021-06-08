Власти РФ поручили возобновить авиасообщение с Египтом. Документ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, торжественный прием, самолет, водная арка, авиаперевозки
Вопрос о возобновлении полетов решится до 1 июля Фото:

Авиасообщение с Египтом откроют до 1 июля. Соответствующее распоряжение подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В распоряжении telegram-канала НЕЗЫГАРЬ оказался документ, в соответствие с которым МИД, ФСБ и СВР России должны проработать вопрос о формировании расписания рейсов между российскими аэропортами и аэропортами Хургада и Шарм-эш-Шейш. Распоряжение подписано первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. Решить вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом ведомства должны до 1 июля 2021 года.

В начале июня МИД РФ сообщал, что в работе по возобновлению рейсов между Египтом и Россией остаются «последние штрихи». О скором открытии авиасообщения с популярным курортом заявлял и гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов на ПМЭФ-2021, сообщает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...