Авиасообщение с Египтом откроют до 1 июля. Соответствующее распоряжение подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В распоряжении telegram-канала НЕЗЫГАРЬ оказался документ, в соответствие с которым МИД, ФСБ и СВР России должны проработать вопрос о формировании расписания рейсов между российскими аэропортами и аэропортами Хургада и Шарм-эш-Шейш. Распоряжение подписано первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. Решить вопрос о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом ведомства должны до 1 июля 2021 года.
В начале июня МИД РФ сообщал, что в работе по возобновлению рейсов между Египтом и Россией остаются «последние штрихи». О скором открытии авиасообщения с популярным курортом заявлял и гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов на ПМЭФ-2021, сообщает «Национальная служба новостей».
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