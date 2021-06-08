Евро и доллар рухнули после скачка цен на нефть

Курс евро опустился до 88 рублей впервые с марта, доллар опустился до 72,2 рублей. Причиной стал скачок цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Евро снижается на 75 копеек до 88,03 рубля. Доллар падает на 53 копейки до 72,28 рубля. По состоянию на 21.47 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,06% до 72,25 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,23%, до 70,08 доллара за баррель, показатель находится выше 70 долларов за баррель впервые с октября 2018 года, передает деловое издание «Взгляд».
Ранее Минфин РФ отказался от использования доллара в резервном фонде страны. Президент России Владимир Путин не исключил, что государство совсем не будет использовать американскую валюту, пишет «
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