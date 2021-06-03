Минфин России отказывается от доллара

Доллар исчезнет из резервного фонда России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). Ожидается, что американская валюта исчезнет из резервного фонда РФ в течение месяца, сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Сегодня у нас по структуре порядка 35% — вложения ФНБ в доллары. Мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением [вложений] в евро, увеличением в золото», — приводит ТАСС заявление главы Минфина. По словам Силуанова, после изменений в евро будет вложено 40% средств ФНБ, в юань — 30%, в золото — 20%, в фунты и иены — по 5%.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна будет постепенно отказываться от доллара, пишет RT. Экономисты уточнили, что на полный уход от американской валюты России потребуется пять лет. Но обязательное условие для этого — развитая экономика, добавили эксперты в беседе с URA.RU.