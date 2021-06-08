ГИБДД поддержала новое ограничение скорости для водителей

Скорость движение на городских улицах могут ограничить до 30 км/ч Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Госавтоинспекция одобрила инициативу ООН снизить скорость движения автомобилей на улицах города до 30 км/ч. Однако ограничение стоит вводить обоснованно для каждой улицы. Об этом заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет. Ограничения должны быть обоснованными и логичными», — приводит слова Митрошина ТАСС.

Он уточнил, что нужно индивидуально смотреть на каждую ситуацию. Поэтому перед введением ограничений следует провести масштабную ревизию улично-дорожных сетей. Отмечается, что идея снижения скорости в городах звучала на неделе безопасности дорожного движения ООН.

Ранее стало известно, что в правительстве РФ хотят ужесточить наказание для водителей. Превышение скорости, за которое водитель получает штраф, может снизиться до 10 километров в час. Новый порог рассматривают для ведения в городах, на трассах планируют оставить возможность превышения на 20 км/ч.